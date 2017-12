Was ist der Zauber der Weihnacht, Herr Bohnecke?

Vollbild

Der Zauber der Weihnacht?



Auf jeden Fall ein Teil davon. Und den möchten wir Lotta auch erleben lassen, darum werden meine Frau und ich den Baum in der Nacht zu Heiligabend schmücken, für Lotta wird es aussehen, als hätten das die Engel für uns gemacht. Und beim Schmücken wird der Film „Schöne Bescherung“ laufen mit Chevy Chase. Das habe ich früher immer mit meinem Vater geschaut. Das gehört unbedingt auch dazu. Wobei mir einfällt (er lacht), das ist aber eigentlich zu peinlich, um es zu erzählen.





Ach was.



Neulich beim Einkaufen habe ich extra eine Fernsehzeitung gekauft, das passiert nur einmal im Jahr, immer zu Weihnachten. Weil ich unbedingt „Der kleine Lord“ anschauen möchte und meine Frau „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Das sind die Weihnachtsfilme unserer Kindheit, die gehören immer zum Fest. Und zwar nicht aufgezeichnet, sondern quasi live im Fernsehen. Man kann schon sagen: Wir zelebrieren Weihnachten.







Klingt so.



Das ist für uns aber auch etwas ganz Besonderes. Wir haben beide sehr stressige Berufe, und der Zauber der Weihnacht soll nicht einfach an uns vorbeirasen. Wir nehmen uns sehr bewusst die Zeit, das auszuleben und genießen das sehr.







Ein bitte was?



Ein Lucia-Frühstück. Wir lieben Schweden, und am Namenstag der heiligen Lucia feiern die Schweden immer das Lucia-Fest, ein Lichterfest, mit dem sie die dunkle Jahreszeit erhellen. Dazu gehören auch Lussekatter, ein Gebäck mit Safran, das meine Frau gebacken hat, sie ist eine grandiose Bäckerin. Und als wir das gegessen haben, haben wir das Lucia-Konzert live aus Stockholm im Fernsehen angeschaut. Licht ist auch so etwas, das zum Zauber der Weihnacht gehört. Wollen wir zur Pyramide am Kröpcke gehen? Da hängt das Lieblingslicht meiner Kindheit.





Gern.





An der Pyramide klappern die Glühweintassen, es duftet nach Zimt und Most, „Santa Clause Is Coming To Town“ läuft über die Lautsprecher. Dennis Bohnecke begrüßt Chefin Lisa Aulich, am gleichen Abend werden sie sich wiedersehen. Dann trifft sich die City-Gemeinschaft zum Umtrunk an der Pyramide. Bohnecke ist seit drei Jahren Vorstandsvorsitzender der Händler-Interessengemeinschaft. Er läuft in den ersten Stock der Pyramide, dreht sich zur Buchhandlung Hugendubel und deutet auf den Magis-Stern an der Fassade mit dessen mehr als 700 Glühlampen und dem meterlangen Schweif.



Ist der nicht großartig? Da habe ich als Kind schon vorgestanden und ihn bewundert. Er ist ja so schon groß, aber damals kam er mir noch größer vor.