Stadtgespräch mit Unternehmer Gerhard Bosselmann

Es ist Frühstückszeit in „La Boulangerie“, wie die Filiale der Landbäckerei Bosselmann an der Osterstraße 22 heißt. Die Mitarbeiterinnen in den schwarzen Blusen, Jacken und Polo-Shirts mit dem weißen Firmenlogo drauf, den weißen Bäckermützen und den weißen Schürzen verkaufen vor allem Kaffee und Brötchen. Es duftet nach Brazil-Santos-Bohnen und frischem Brot. Die Kunden tragen die Speisen selbst hinüber zu den runden Bistrotischen im Marmordekor, setzen sich auf die schwarzen Bugh-Stühle vor der braun-beigefarbenen Tapete mit dem französischen Lilien-Dekor. Da betritt Gerhard Boßelmann das Geschäft, sagt „Hallo“, entschuldigt sich aber gleich, er möchte kurz noch mit Evelina Iannone sprechen, seiner rechten Hand.



Entschuldigung, aber das musste ich gerade noch klären. Jetzt habe ich Zeit, eine halbe Stunde, dann muss ich weiter. Schieß’ los.



Na gut, gleich zum Thema: Backen Sie auch mal kleine Brötchen, Herr Boßelmann?



Das hoffe ich. Unsere Brötchen sind im Volumen kleiner, aber im Schnitt zehn Gramm schwerer als die meisten, dadurch bleiben sie saftig und kompakt. Wir lassen die Luft weg, die in anderen Brötchen steckt, Luft gehört in Luftmatratzen, aber nicht in Brötchen. Das ist mir wichtig, denn wir sehen uns als Artisans Boulanger, wie die Franzosen das nennen, Künstler des Backens. Bei uns stellen wir so viel wie möglich per Hand her.



Das ist teuer.



Aber es schmeckt. Natürlich kommen wir nicht völlig ohne Maschinen aus, das könnte keiner bezahlen. Aber die Maschine erfordert immer Kompromisse: Der Teig muss durchpassen, er muss glitschig genug sein. Und wir versuchen, das zu vermeiden, wo es geht. Zum Beispiel für das Elsässer.



Ihr Baguette.



Das Original habe ich mal bei einer Weinprobe in Riquewihr gegessen. Kennen Sie den Ort?



Nie gehört.

Eine kleine, gut 1000-Einwohner-Stadt an der Elsässer Weinstraße im Osten Frankreichs. Und der Wein war schon gut, aber das Baguette (er schürzt die Lippen), das war das geilste Baguette, das ich je gegessen habe. Also bin ich hinterher zum Bäcker gegangen und habe ihn ums Rezept gebeten. So mache ich das immer: Wenn ich etwas Tolles esse, bitte ich um das Rezept und wir nehmen das bei uns auf. So war das auch mit dem Monte Christo.



Dem Grafen im Abenteuerroman von Alexandre Dumas?



Mit unserem Monte Christo: Das ist ein weiches, süßes Brötchen, das in Richtung Weckchen geht, mit leckeren Rosinen drin. Das habe ich einem irischen Rezept für Scones nachempfunden, dem Teegebäck. Mitgebracht aus dem Urlaub, zu Hause ausprobiert – und ins Geschäft exportiert. Sie können also backen? Sie spielen darauf an, dass ich kein Bäcker bin?