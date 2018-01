Stadtgespräch mit Notarzt Dirk Hahne

Halten Sie Gott für fair, wenn Sie so etwas erleben?



Natürlich stellt man sich die Frage. Nicht beim Einsatz, da ist man auf den Patienten fixiert. Die Frage kommt schon mal im Nachhinein. Und nun bin ich zwar weder Theologe, noch besonders bibelfest, aber ich denke, dass Gott nicht alles lenkt. Wir Menschen haben eine Handlungsfreiheit. Gott wird niemandem ein Messer in die Hand drücken und sagen: „Hier, stich’ den mal ab.“





Oder einen Sprengstoffgürtel anziehen und sagen: „Hier, spreng’ die mal in die Luft.“



So etwas tun Menschen, und die Verantwortung für diese Taten können sie nicht auf Gott abwälzen. Ich halte Gott in den Momenten also nicht für unfair, weil ich nicht glaube, dass solche Taten in seiner Verantwortung liegen. Außerdem glaube ich, dass Leid zum Leben dazu gehört. Das ist in der Bibel ja schon so: Als Jesus am Kreuz hing, hat er schrecklich gelitten. Wohl glaube ich bei manchen Einsätzen, dass da Schutzengel am Werk waren.





Nennen Sie einen.



Ich denke da an eine Schülerin, ein Mädchen, das zehn oder zwölf Jahre alt war. Es hatte die Straße an der Stadionbrücke überquert, als ein schnelles Fahrzeug das Kind erfasste. Zeugen haben später erzählt, dass das Mädchen 20 Meter weit durch die Luft geflogen sei. Sie ist dann am Brückengeländer aufgeschlagen, zum Glück war sie nicht ins Wasser gefallen. Ich habe sie an der Stadionbrücke stabilisiert, wir haben sie zu uns ins Traumazentrum am Friederikenstift gefahren. Wir haben sie gründlich untersucht und dabei festgestellt: Außer einem Schock und blauen Flecken hatte das Mädchen gar nichts. Es hatte so einen schlimmen Unfall gehabt – und hat nichts abbekommen. Das ist so ein Moment, in dem habe ich Gott für sehr fair gehalten. (Er lächelt.) Und dann muss man die Frage natürlich auch hannöversch sehen.