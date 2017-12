Stadtgespräch mit Hospiz-Luise-Leiter Kurt Bliefernicht

Sprechen Sie schon mal darüber, wie kostbar das Leben eigentlich ist?



Das ist eine schwere Frage. Wie kostbar ist das Leben? (Er rührt sich etwas Zucker in den schwarzen Tee, der Löffel klirrt sachte an den Tassenrand.) Es ist auf alle Fälle zu kostbar, um sich über Erbschaften oder die Lebensführung einzelner aufzureiben, da sind sich alle einig, glaube ich. Und ich merke immer wieder, dass von unseren Patienten eine Leichtigkeit ausgeht, die ich versuche, in mein Leben zu übernehmen.





Wie meinen Sie das?



Unsere Patienten regen sich nicht mehr über Kleinigkeiten auf – rote Ampeln etwa, den Sonntagsfahrer, den Vordrängler an der Supermarktkasse, all das, was die Geduld im Alltag testet. Anderes ist ihnen wichtiger.





Was zum Beispiel?



Ich denke da zum Beispiel an die letzten Wünsche, die wir versuchen, unseren Patienten zu erfüllen. Wir fragen nach: Gibt es irgend etwas, das Sie noch einmal tun möchten? Neulich hatten wir zum Beispiel eine Patientin, die wollte gern auf einen Reiterhof und Pferde streicheln. Am liebsten wäre sie gern noch einmal geritten, aber dafür war sie leider einfach nicht mehr in der Verfassung. Andere Patienten möchten einmal noch ans Steinhuder Meer und frischen Fisch essen, möchten in die Herrenhäuser Gärten und sich das Aquarium anschauen oder einfach noch einmal eine Runde um den Maschsee drehen. Das möchten wir für die Patienten ermöglichen und arbeiten dafür manchmal mit den Maltesern und deren Herzenswunsch-Krankenwagen zusammen oder mit den Mitarbeitern der Hamburgischen Kay-Stiftung.





Und an den Tagen ist das Leben dann noch einmal besonders kostbar?



Absolut. Vor allem die Patientin, die auf dem Reiterhof war und der Patient, der noch einmal das Aquarium besucht hatte, die sind so fröhlich, so ausgelassen zu uns zurückgekehrt, das war einfach wunderbar.