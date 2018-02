Stadtgespräch mit dem Kontaktbeamten Rainer Döring

Vollbild

Was läuft hier schief – im Brennpunkt?





Die Frage kann ich nicht beantworten. Aber vielleicht müssen hier zu viele Menschen aus zu vielen Nationen, mit Migrationshintergrund und Hartz-IV-Empfänger auf zu engem Raum zusammenleben.





Als Kontaktbeamter kennen Sie natürlich die Pappenheimer gut. Wie gehen Sie mit den Personen um, die der Polizei Probleme machen?





Ich behandele sie wie alle anderen auch. Und das wissen sie zu schätzen. Viele kennen mich noch aus ihrer Zeit in der Grundschule Hägewiesen. Dort bin ich, um in den ersten beiden Klassen Verkehrserziehung in Theorie und Praxis zu machen. In Klasse drei und vier geht es um Kriminalprävention, Straftaten und die Folgen. Wenn dann später etwas vorgefallen ist und ein Jugendlicher mit seinen Eltern zur Vernehmung in unserer Dienststelle erscheint, frage ich manchmal: Na, hast du nicht aufgepasst, was Herr Döring damals in der Klasse erzählt hat?“