Hannovers Unterwelten

So viel Schmutzwasser fließt in etwa pro Tag in die Kanalisation. Bei mehr als 500.000 Einwohnern in Hannover ist das kein Wunder. Das Schmutzwasser aus den Haushalten wird durch kleine Rohre und Kanäle abgeleitet – und fließt dann in immer größere Kanäle bis in das Klärwerk in Herrenhausen.



Das Kanalnetz ist deshalb vergleichbar mit dem Blutkreislauf eines Menschen. Das Blut fließt durch immer größere werdende Adern hin zum Herzen.