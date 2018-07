Der Weg des Wassers in Hannover

Das Klärwerk in Herrenhausen ist das älteste in ganz Norddeutschland. 1899 begannen die Planungen für den Bau, 1908 wurde der Betrieb aufgenommen.

Das zweite Klärwerk für Hannover steht in Gümmerwald, direkt an der Autobahnabfahrt Wunstorf-Luthe. Schauplatz unseres Besuchs ist jedoch Herrenhausen.

Dort werden täglich rund 65 Millionen Liter Abwasser gereinigt. Das entspricht dem Abwasser von circa 500 000 Menschen. Dazu kommt noch das Abwasser aus Industrie und Gewerbe.

In den 1950er Jahren wurde das Klärwerk durch den biologischen Teil erweitert. Bis dahin wurde das Wasser nur mechanisch gereinigt und anschließend direkt in die Leine gelassen.